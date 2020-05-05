قنونو: استهداف سيارة بالقرب من القريات
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
05 May, 2020
أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن طيران الوفاق استهدف سيارة تحمل أفرادا مسلحين بالقرب من القريات وشاحنة تحمل إمدادات لوجستية لقوات الجيش.
وجدد قنونو بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التأكيد على أنالمنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية لقوات الوفاق يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.
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