أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن طيران الوفاق استهدف سيارة تحمل أفرادا مسلحين بالقرب من القريات وشاحنة تحمل إمدادات لوجستية لقوات الجيش.

وجدد قنونو بحسب المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب التأكيد على أنالمنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية لقوات الوفاق يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.