الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج والرؤية جيدة

كشفت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن استقرار أحوال الطقس على طول الساحل الليبي بداية من رأس اجدير إلى طبرق، حيث تكون الرؤية جيدة والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول، غدًا الأربعاء، إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

– الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على رأس لانوف وشمالية غربية على باقي الساحل، وتتحول، غدًا الأربعاء، إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، ومتغيرة الاتجاه على شحات، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

– الرؤية جيدة، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، درجة حرارة سطح البحر 19 درجة مئوية.

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