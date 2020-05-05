«امسيك» يؤكد دحر الهجوم على قاعدة الوطية.. وشهود عيان يرصدون سيارات للمليشيات هاربة نحو زوارة

أكد الرائد أسامة امسيك، آمر الكتيبة 134 لحماية قاعدة الوطية، دحر مليشيات الوفاق المسلحة بالكامل، قائلًا: “تم دحر العدو بالكامل وسحقهم الآن”، مضيفًا “كما تم دحر محاولة التقدم من منطقة العقريبة باتجاه قاعدة الوطية الجوية”.

وأفاد شهود عيان لصحيفة «الساعة 24»، رصد أكثر من 10 سيارات تتبع المليشيات الهاربة، وصلوا إلى طريق العجيلات الجميل متوجهين إلى زوارة.

جدير بالذكر، أن مليشيات حكومة الوفاق كانت قد شنت هجومًا مسلحًا في محاولة للسيطرة على قاعدة “الوطية” الجوية غرب طرابلس، إلا أن تلك المحاولات بائت بالفشل.