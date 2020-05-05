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«امسيك» يؤكد دحر الهجوم على قاعدة الوطية.. وشهود عيان يرصدون سيارات للمليشيات هاربة نحو زوارة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الرائد أسامة امسيك، آمر الكتيبة 134 لحماية قاعدة الوطية، دحر مليشيات الوفاق المسلحة بالكامل، قائلًا: “تم دحر العدو بالكامل وسحقهم الآن”، مضيفًا “كما تم دحر محاولة التقدم من منطقة العقريبة باتجاه قاعدة الوطية الجوية”.

وأفاد شهود عيان لصحيفة «الساعة 24»، رصد أكثر من 10 سيارات تتبع المليشيات الهاربة، وصلوا إلى طريق العجيلات الجميل متوجهين إلى زوارة.

جدير بالذكر، أن مليشيات حكومة الوفاق كانت قد شنت هجومًا مسلحًا في محاولة للسيطرة على قاعدة “الوطية” الجوية غرب طرابلس، إلا أن تلك المحاولات بائت بالفشل.

 

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امسيك زوارة قاعدة الوطية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Tunis will lose its stability through Turkey dreams in Libya
    ،،،،،،،
    The Dirty National ACCORD Government
    has to be got rid off
    Tripoli is full of foregin fighters
    Turkey Supportes terrirism in Libya
    حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
    اللهم خلص ليبيا من قنونو وكل الخونة

    رد

    • Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
      ،،،،،،
      The Dirty National ACCORD Government
      has to be got rid off
      Tripoli is full of foregin fighters
      Turkey Supportes terrirism in Libya
      حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
      اللهم خلص ليبيا من قنونو وكل الخونة

      رد

  • يافضيحة المعتوه اردوغان قاتل الدجاج .الوطية ستكون مقبرة المليشيات العثمانية فى المنطقة الغربية كما كان مطار طرابلس مقبرة للمصاريت حيث فشل 30 هجوم وتقدم بعدها الجيش الوطنى واليوم نفس غباوة الحمار المخطط اردوغان الذى كان يسعى لاخبار سارة فكانت الخسارة لابن الحمارة تنزيل وكسر انفه كالعادة على يد اسود الجيش الوطنى احفاد عمر المختار

    رد

  • يجب تطهير زوارة من الخونة والعملاء وكسر انف المعتوه هناك

    رد

  • الله سبحانه وتعالى مع القوات المسلحة العربية الليبية لانهم على حق شاء من شاء وأبى من أبى أما الميليشيات والمعتوه التركي الصهيوني فهم سفهاء وضالون ولصوص وحرامية ولن يمكنهم الله من ليبيا بعونه تعالى وسيكون النصر المؤزر بقدرة الله تعالى لصالح ابطال الجيش والخزى والعار للخونة الجبناء .

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