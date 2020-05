تبون يدعو مجلس الأمن لاعتماد قرار لوقف الأعمال العدائية في ليبيا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مجلس الأمن الدولي، الإثنين لاعتماد قرار بوقف الأعمال العدائية عبر العالم لا سيما في ليبيا.

و أكد تبون في كلمة له أمام القمة الافتراضية لرؤساء وحكومات حركة عدم الانحياز علة ضرورة إعطاء الجهات القائمة على الشئون الصحية الفرصة للتصدي لفيروس كورونا في كافة البلدان التي تعانى من الصراعات المسلحة.

واقترح تبون أن يتم البدء فى التفكير فى خطة تسمح بالتقليل من حدة انعكاسات انتشار الفيروس على الدول النامية, وإفريقيا على وجه الخصوص, وبث روح جديدة في كل هذه الدول التي ستتضرر.

