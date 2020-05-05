بويصير: ترهونة هي «المعركة المفتاح».. وعلينا أن نعد لـ«مرحلة ما بعد حفتر» بجدية

وصف محمد بويصير، أحد الموالين والداعمين للمليشيات المسلحة و«حكومة السراج»، والمؤيد للغزو التركي على ليبيا، المحاولات الفاشلة لمليشيات السراج للهجوم على مدينة ترهونة، بأنها هي «المعركة المفتاح».

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المسافة بين العلمين غرب الإسكندرية وبين طرابلس 1780 كم، ولكن هزيمة الألمان في العلمين على يد الحلفاء في نهاية نوفمبر 1942 أدت إلى سقوط طرابلس في يناير 1943، أي أن الامر لم يستغرق أكثر من سبعين يوما أو عشر أسابيع لحسم الحرب في هذه المساحة الشاسعة”.

وأضاف “هكذا الحرب في الصحراء. معركة «مفتاح» يستطيع المنتصر بعدها أن يكسب مئات الكيلومترات في أسابيع، بينما ينهار المهزوم في لمح البصر، وترهونة هي المعركة المفتاح وما بعدها سيكون سريعا وحاسما ولن يمتد لأكثر من بعض أسابيع، لذلك علينا أن نعد للمرحلة القادمة بجدية.. «مرحلة ما بعد حفتر»”.

وتابع “نحن لا نريد الفوضى، ولا الانتقام، ولا استيفاء الحق باليد، وعلينا أن نتصرف كمتحضرين نؤمن بالعدالة وحق المتهم في محاكمة عادلة، ولكن أيضا يجب أن نعيد الحقوق لأصحابها وكذلك نحاسب كل من ساهم في هذه المأساة الدموية بسرعة وحزم”.

واستطرد “من قتل وخطف وعذب وضلل وحرض ومن سرق وأفسد وبدد المال العام؛ حتى نلتفت لبناء مؤسسات سياسية حديثة حقيقية وتنمية بلادنا وتوفير الفرص الاقتصادية لشبابنا وشاباتنا. يجب ألا تفاجئنا الأحداث”.