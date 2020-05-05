صحة الوفاق: وصول إمدادات طبية قادمة من تركيا لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة إمدادات طبية لمواجهة وباء كورونا قادمة من تركيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن مطار معيتيقة استقبل طائرة إيرباصA330التابعة للخطوط الليبية، المحملة بإمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وتتكون الشحنة القادمة من تركيا من بدل عزل واقية وواقيات وجهFace Shieldsو نظارات واقيةPVC Gogglesوأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EOوأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وحول استمرار وصول الإمدادات الطبية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس كورونا، قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود إن ذلك يأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام لتوفير الإمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.