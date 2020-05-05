أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة شمال غرب البلاد

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على غالبية مناطق شمال غرب البلاد، بينما يبقى الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 19 و37 درجة مئوية.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شرقية خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و35 درجة مئوية.

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