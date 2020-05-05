تبون يدعو مجلس الأمن لاعتماد هذا القرار بشأن ليبيا

وقال تبون في كلمة أمام القمة الافتراضية لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز “أدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع في أقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم ، لا سيما في ليبيا ، دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والصحراء الغربية” مضيفا أنه “من الضروري أن نعمل على إعطاء الفرصة، حيث ما وجدت الصراعات، لكل الفاعلين للعمل من أجل التصدي لجائحة كوفيد – 19 ” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية

واقترح تبون “أن نبدأ التفكير من الآن في بلورة خطة عمل تسمح لنا بالتقليل إلى أقصى درجة من حدة انعكاسات هذه الجائحة على الدول النامية، وإفريقيا على وجه الخصوص، وبث روح جديدة في كل هذه الدول التي ستتضرر بدون شك وبصفة عميقة بفعل هذه الجائحة”.