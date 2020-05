الخدمات الصحية بنغازي تعلن استقبال العالقين القادمين من مصر

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، الثلاثاء، عن إنهاء

كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين العالقين بالخارج، القادمين من مصر عبر مطار بنينا

الدولى، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الصحية عن طريق مكتب الرقابة الصحية الدولية

بالمطار .

وأوضحت فى بيان لها، أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة

التابعة لها قامت بتسكين المواطنين بالأماكن المخصصة للحجر الصحي واستكمال باقى الإجراءات

بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا، مبينة أنه تم سحب العينات عن طريق

معمل كورونا بمركز بنغازي الطبي.

وكانت إدارة الخدمات الصحية بنغازي، قد استقبلت أمس

الاثنين، المواطنين العالقين القادمين من مصر عبر منفذ أمساعد، وحجرهم فى الأماكن

المخصصة لهم وإتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة .

