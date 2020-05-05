فرق الرصد والاستجابة بدرنة تجري فحوصات طبية على المواطنين العائدين من مصر

أخبار ليبيا24

أنهى فريق الرصد والاستجابة الأولى في درنة الكشف عملية الكشف عن أربعين مواطنًا من العائدين من مصر والمقيمين بمنتجع إيميليا، وذلك في إطار الاطمئنان على سلامتهم وتوفير كافة الأدوية والتحاليل اللازمة لهم.

وتعتبر هذه المجموعة الثالثة من العالقين التي تصل إلى مدينة درنة ويتم تقديم الرعاية الصحية والوقائية اللازمة لها من قبل فريق الرصد درنة.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي لمركز الرصد والاستجابة الأولى درنة اجتمعت يوم الإثنين بمقر المركز لجنة التوعية والتثقيف الصحي، لوضع برنامج توعوي للمساهمة في توفير الدعم النفسي ونشر الثقافة الصحية في المجتمع خصوصا في فترة الحجر ومحاولة تقديم المعلومة بأسلوب يهدف إلى الحماية والوقاية والدعم النفسي.

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