رئيس مجلس الأعمال التركي: بإمكاننا لعب دور قيادي والحصول على الحصة الأكبر في الأسواق الليبية

ليبيا – قال رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا مرتضى قرنفيل إن بإمكان بلاده أن تلعب دورا قياديا في الأسواق الليبية وتحتل مركزا مرموقا في الأسواق الأفريقية.

قرنفيل وفي بياناً له نشرته وكالة “الأناضول” التركية أمس الاثنين أوصح أن بلاده لديها الإمكانات للحصول على الحصة الأكبر في الأسواق الليبية ورفع قيمة صادراتها إلى هذا البلد إلى 10 مليار دولار على المدى المتوسط.

وأضاف أن الدول التي تتمكن من العودة السريعة للإنتاج بعد القضاء على فيروس كورونا ستلعب دورا مهما في النظام العالمي الجديد الذي سيسود عقب كورونا.

وأشار إلى أن تركيا تصدر حاليا إلى ليبيا الخضار والفواكه والمنتجات الكيميائية والألبسة الجاهزة والمواد الكهربائية والإلكترونية.

وتابع قائلا:” تركيا تحقق نجاحا كبيرا في مكافحة كورونا وكلما أسرعنا في العودة إلى الإنتاج ستكون لنا كلمة في النظام العالمي الجديد، فالموقع الجغرافي لتركيا يعد عاملا إيجابيا يصب في مصلحتنا”.

وأردف:” وبإمكاننا رفع حصتنا في الأسواق الليبية من 13 إلى 30 بالمئة خلال الفترة القادمة وكذلك نستطيع تحسين أدائنا في الأسواق الإفريقية في حال أسرعنا في العودة إلى الإنتاج”.

وذكر أن تفشي فيروس كورونا أثر سلبا على صادرات تركيا إلى ليبيا، مبينا أن تركيا جنت مليار و900 مليون دولار من صادراتها إلى ليبيا العام الماضي.

رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي لفت إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعت كثيرا واستقرت عند 442.5 مليون دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية