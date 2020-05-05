غرفة الرصد بنغازي :وصول دفعة جديدة من الليبيين العالقين بمصر

أعلنت الغرفة المركزية للرصد والتقصي لمكافحة وباء كورونا في بنغازي وصول دفعة جديدة من المواطنين العالقين في مصر عبر مطار بنينا.

وبينت الغرفة أن مدير إدارة الخدمات الصحية – بنغازي وعضو لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ناصر مختار الكاديكي توجه رفقة رئيس الخطة الأمنية المشتركة جمال العمامي وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار بنينا الدولى للإشراف على استقبال رحلة قادمة من مصر عبر المنفذ الجوي حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية عن طريق مكتب الرقابة الصحية الدولية، وأخذ العينات عن طريق معمل كوفيد – 19 بمركز بنغازي الطبي.

وجرى تسكين كل المواطنين العائدين من السفر بالفنادق والاستراحات والمواقع التي تم تخصيصها للحجر الصحي واستكمال كافة الإجراءات الصحية معهم بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا.

كما استقبل الكاديكي أمس الاثنين عددا من مواطني مدينة بنغازي بعد رجوعهم من مصر ودخولهم للبلاد عبر منفذ أمساعد الحدودي.