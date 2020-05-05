البكوش: إقتراب قوات الوفاق من ترهونة تسبب في تصدعات بالجبهة الداخلية الموالية لحفتر

ليبيا – رأى صلاح البكوش مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لعضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي أن نتيجة ما وصفها بـ”الانتكاسات العسكرية لحفتر ” في الغرب واقتراب قوات الوفاق من ترهونة تسبب في تصدعات في الجبهة الداخلية الموالية له ، حسب زعمه.

البكوش وفي تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الاثنين قال:” من السهل معرفة الانقسام في معسكر حفتر وقد شاهدنا سابقا تصدعات في جبهته الداخلية وكان مصير المخالفين السجن وإطلاق سراحهم بعد تدخلات قبلية”.

وأضاف:” من المبكر جدا الحديث عن قوة هذه التصدعات ومدى تأثيرها على الوضع العام في معسكر حفتر وقد تستمر هذه التصدعات وربما ينجح في إخفائها بدعم حلفائه”.

البكوش طالب حكومة الوفاق باستثمار أي انقسام وتحركات مثل التي حدثت مؤخرا في سبها ومرزق بالمنطقة الجنوبية بإعلان المكونات دعمها لقوات حكومة الوفاق، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن ترد الحكومة ببيان ترحيب فقط.

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