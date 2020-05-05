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بركان الغضب تطالب بعدم نشر صور لتحركات قوات الوفاق

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعت غرفة العمليات المشتركة لعملية بركان الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدم نشر صور لتحركات قوات الوفاق لأنها تشكل خطرا على حياتهم.

وحثت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” المُدونين والنُشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلى عدم نشر أو تداول أي أخبار أو صور أو فيديوهات للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها رسمياً ضمن تطورات عملية عاصفة السلام

وأكدت عملية بركان الغضب أن تداول المواقع والأفراد والتحركات والمعلومات قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، ويشكل خطرا على حياة قوات الوفاق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اى قوات ياحمار مرتزقة سوريا ولا الدواعش ولا مهربى النفط ولا جيش الدعارة التركى وااشعب الليبى من حقه ان يفرح بانتصار الجيش ااوطنى وسحق جرذان وصراصير الدولة العثمانية على يد الدولة العثمانية

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