اجتماع موسع لمناقشة الوضع الأمني بالمنطقة العسكرية طبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم مفتاح الرفادي اجتماعا هاما مع الغرفة الأمنية المشتركة لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة، وذلك بحضور مدراء الأمن في طبرق وأمساعد وبئر الأشهب والأجهزة الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والدعم المركزي والشرطة العسكرية والحرس البلدي والجمارك والجوازات.

وشدد آمر منطقة طبرق العسكرية، في أول اجتماع له بعد توليه قيادة المنطقة، على دور مدراء الأمن والأجهزة الأمنية في فرض هيبة الدولة وفرض القانون على الجميع، وأكد على دور الجيش الوطني في دعم ومساندة الشرطة لفرض حظر التجول ودور التمركزات الأمنية بالمنطقة العسكرية.

وطالب الرفادي، من الجميع العمل الجاد وأنه سيبعد كل متقاعس عن أداء واجبه في حفظ الأمن.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار ضابطين من كل جهاز أمني ليكون عملهم بالغرفة لمتابعة الوضع الأمني وعلى مدراء الامن القيام بعملهم اليومي.

وناقش الاجتماع العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية وكيفية القضاء على السلبيات وتمكين الأمن من أداء واجبه على أكمل وجه.

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