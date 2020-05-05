بوشكيوات: 340 مواطن ليبي سيصلون من تركيا إلى مصراتة واتخذنا اجراءاتنا لوقاية الأطقم الجوية

ليبيا – قال وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بوشكيوات إن أولى رحلات عودة العالقين الليبيين بالخارج ستبدأ من اليوم الثلاثاء عبر مطار مصراتة الدولي.

بوشكيوات أوضح بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أولى رحلات العودة ستكون على تمام الساعة السابعة صباحا بواقع رحلتين أحدها لشركة الخطوط الليبية والأخرى لشركة الخطوط الأفريقية بواقع 340 مواطنا ليبيا.

وأضاف أن عمليات نقل المواطنين من تركيا إلى ليبيا ستستغرق 5 ايام وسيليها فورا إعادة الليبيين العالقين بتونس ومن ثم من جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن هذه هي الألية التي ستتبع مع باقي العالقين في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والتأكد من سلامتهم الصحية واجتيازهم فترة الحجر الصحي.

وأرجع سبب اختيار مطار مصراتة لعودة العالقين إلى عدم توفر المناخ الأمني بمطار معيتيقة الدولي ، مشيرا إلى ان وزارة المواصلات قد نسقت مع شركة السهم للنقل البري على عمليات نقل المواطنين من مدينة مصراتة.

وعن سلامة الأطقم الجوية، أوضح بوشكيوات أن الوزارة وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض اتخذت كافة اجراءاتها الوقائية حسب الدليل الإرشادي للمركز الوطني لضمان سلامة وحماية الأطقم الجوية خلال عمليات العودة.

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