أعلن المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، الإثنين، عن دخول سفينة نقل المواشي” نادير” وعلى متنها عدد 8000 رأس من الأغنام قادمة من دولة إسبانيا.

وأوضح الشهيبي في تدوينة عبر صفحة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سفينة نقل الحبوب ” بريدل” دخلت الميناء أيضا وعلى متنها 22500 طن من حبوب الشعير.

