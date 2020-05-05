المركز الليبي والسفارة الألمانية يطلقان منصة لرصد خطاب الكراهية

أطلق المركز الليبي لحرية الصحافة وبالشراكة مع السفارة الألمانية في ليبيا، منصة “فالصو” لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في ليبيا، كأول منصة إلكترونية تعمل على رصد الإخلالات المهنية بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأكد المركز الليبي لحرية الصحافة في بيان له أن “قالصو” هي “منصة إلكترونية تعمل على رصد الإخلالات المهنية في المحتوى الصحفي لوسائل الإعلام الليبية، وتقوم بمكافحة الشائعات والأخبار الزائفة والمضللة في ليبيا، فضلاً عن التركيز على الدور الٌمُدمر الذي يلعبه خطاب الكراهية والتحريض على العنف على المجتمع الليبي، وهي أول منصة من نوعها في ليبيا تستند لمنهجية بحثية علمية دقيقة قائمة على مبادئ الرصد المُستقل القائم على إظهار الحقائق، لتكون ركيزة أساسية لمجتمع حُر ومُنفتح”.

وأضاف المركز أن “وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير في التلاعب بالحقائق وتغذية النزاع المُسلح ونشر الشائعات وفبركة الصور والفيديوهات التي تُستخدم لأطراف بعينها، لتصبح الصحافة في بعض الأحيان أداة للتضليل والإنقسـام بدلاً من المُساهمة في نشر المعلومات القائمة على الحقائق وتشجيع الحوار بين الجمهور الليبي”.

وأشار المركز إلى أن الشراكة تهدف “لتقوية جودة المحتوي الصحفي وتشجيع الجمهور الليبي على المساءلة الإعلامية والتحليل المبني على الحقائق ومحاربة الشائعات وخطاب الكراهية بالمجتمع الليبي وصولاً لزيادة الوعي بأهمية الأخلاقيات المهنية للعمل الصحفي والإعلامي”.