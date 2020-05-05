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سفير تونس لدى الأمم المتحدة: ليبيا بالنسبة لنا خط أحمر وشعبها هو سيد القرار

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف سفير تونس لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيس قبطني الوضع على الساحة الليبية بـ”المتقلب”.

قبطني وفي حوار مع موقع “العربي الجديد” القطري قال إن التطورات الأخيرة تستدعي أن تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وإرادة الشعب الليبي والاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصاً القرار 2259 لعام 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً وهو القرار ذاته الذي تحدث عن النطاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحلّ السياسي.

وأضاف:”نحن متمسكون بهذه المرجعية القانونية على الرغم مما يحدث على الساحة الليبية من قتال وتصاعد وتيرة النزاع المسلح فلا بد أن يكون الحل سياسياً شاملاً وأن يقوم دائماً على حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

سفير تونس شدد على أن يعبر الحوار الليبي الليبي عن إرادة الشعب بعيداً عن التدخلات الخارجية التي ترى اليوم وتوتر الحل في ليبيا، مؤكداً على أن ليبيا بالنسبة لتونس خطّ أحمر والشعب الليبي هو سيد القرار.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى ارادة شعبية ياحمار والشعب الليبى من خلال مجلس نوابه رفض مايسمى حكومة الوفاق مرتين واستمرت فى اغتصاب السلطة فهل سمحتم للاخوانى الجملى فى تونس ان يحكم بعد رفض مجلس النواب التونسى له واى قرارات لمجلس الامن وهى لا قيمة لها بعد ان راينا نقل مرتزقة من نفايات الارهاب من تركيا علنا وفى طائرات وسفن مدنية واسلحة نوعية فى انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن التى تتحدث عنها ولا قيمة لاى قرار ياحمار طالما ما سبق حبر على ورق وسترى قريبا مرتزقة سوريا فى قلب تونس يذبحونكم نتيجة غباوتكم

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