مكافحة الأمراض يوجه هذه التعليمات للمسافرين

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض تعليمات للمواطنين المسافرين والقادمين لليبيا أثناء الصعود للطائرة وطيلة فترة الرحلة.

وأوضح المركز في منشور أورده مطار معيتيقة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه أثناء الصعود للطائرة يكون الركاب في شكل مجموعات لتفادي الازدحام ويسمح له ارفاق حقيبة يد خاصة بأغذية الأطفال والرضع أو الأدوية التي يحتاجها المسافر أثناء الرحلة وحقيبة اليد الخاصة بجهاز الكومبيوتر بالإضافة للحقيبة الصغير للسيدات أو الحاملة للأموال أو الأوراق المهمة.

وأشار المركز إلى أنه أثناء الرحلة يتوجب على المسافرين الالتزام بمقاعدهم وعدم التحرك أو تغيير الكرسي والالتزام بتعليمات الطاقم وطلب الإذن من الضيافة عند الذهاب لدورات المياه لتجنب الازدحام بالممر مع ملاحظة أنه لن يتم تقديم أي وجبات أثناء الرحلة عدا قنينة الماء الموجودة أمام كل كرسي بالطائرة.