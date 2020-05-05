«سرت للنفط» توفر أسرة ووجبات للمواطنين في الحجر الصحي بـ«النجم الساطع»

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز مساهمتها في جهود إيواء العائدين من الخارج، مشيرة إلى توفيرها أسرة ووجبات للموجودين في مقر الحجر الصحي بجامعة النجم الساطع بمدينة إجدابيا.

وأشارت الشركة إلى استقبال مقر الحجر الصحي 52 مواطنا الأحد الماضي، على أن يستقبل دفعة جديدة اليوم الثلاثاء، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفرت للجنة الطوارئ القائمة على الحجر 30 سريرا مجهزا بالأغطية والوسائد والمناشف، و30 مرتبة، ومواد تنظيف لكل الغرف والمرافق الملحقة بالمبنى.

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وتعهدت الشركة بتجهيز 40 وجبة غداء للقادمين اليوم، الذين فرضت عليهم ظروف السفر والمرض أخذ رخصة الفطر، إضافة إلى إعداد 92 وجبة إفطار وسحور لكل المقيمين بالحجر والعاملين يوميا ولمدة أسبوعين، إضافة إلى تعقيم وتطهير كل السيارات والحافلات التي نقلت المواطنين وأسرهم.

وأمس الإثنين، استقبلت بلدية البريقة وضواحيها عددا من العائلات الليبية بعد نقلهم من منفذ السلوم، كما تستعد بنغازي اليوم لاستقبال عالقين كانوا في مصر.

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