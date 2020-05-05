لجنة الخارجية النيابية تطالب بالإلتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة وباء كورونا

ليبيا – وجهت لجنة الشؤون الخارحية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بياناً لها نداءً للإلتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية والتقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة وباء كورونا “كوفيد19”.

اللجنة أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى الأوضاع الصحية الجيدة فيما يتعلق بوباء الكورونا في أغلب مناطق البلاد وتحسن إستعداد النظام الصحي الوطني لمواجهة المرض.

وحذرت من عواقب التهاون في الإلتزام بالإجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة وأبرزها تجاهل العزل الإجتماعي وهو ما أصبح ملاحظاً منذ بدء شهر رمضان المبارك.

كما شددت اللجنة على أهمية التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الإستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة الكورونا.

وأكدت ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الصحية والأمنية فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحظر وباقي الإجراءات الوقائية وحتى الخروج نهائيا من الأزمة وكذلك ضرورة إلتزام الأجهزة والهيئات المختصة بتنفيذ التعليمات الموجهة اليها فيما يتعلق بمكافحة الوباء.

لجنة الشؤون الخارجية أعربت عن شكرها العميق للمنظمات الإنسانية المحلية و الأجنبية والوكالان التابعة للأمم المتحدة لمجهوداتها الكبيرة المبذولة للمساعدة في مواجهة الوباء وتقديم الدعم الإنساني للشعب الليبي في هذه الفترة الصعبة،مجددةً ندائها للشعب الليبي بصرورة الوحدة في مواجهة الوباء وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في البلاد ولصالح جميع الليبيين دون إستثناء.

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