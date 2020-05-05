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الإعلام الحربي: وحدات القوات المسلحة حققت تقدماً في منطقة القره بوللي شرق طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن الجيش أن وحداته حققت تقدما في منطقة القره بولي شرق طرابلس وأنه بات يبعد الآن 2 كيلو متر فقط عن منطقة شاطئ القره بولي.

المنذر الخرطوش عضو مكتب الإعلام بالجيش وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الاثنين قال إن الجيش شن عملية على منطقة الزياينة ودمر واستولى على عدد من المركبات العسكرية.

وأضاف الخرطوش :”متشددي حكومة الوفاق والمرتزقة السوريين أساءوا استخدام المساجد واستخدموها كمأوى خوفا من استهدافهم من قبل القوات الجوية للجيش الليبي وهو ما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقوانين المحلية التي تمنع استخدام دور العبادة لأغراض عسكرية.”

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى مسجد يستخدم لتخزين الاسلحة فهو مسجد ضرار يجب تدميره كما فعل صحابة رسول الله مع مسجد ضرار بامر من رسول الله وقاموا بحرقه وهدمه
    وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Aya-107.png لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ Aya-108.png أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Aya-109.png لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

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