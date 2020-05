الأرصاد : ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن

ارتفاع في درجات الحرارة على غالبية مناطق شمال غرب ليبيا، مؤكدا استقرار الطقس بباقي

المناطق.

وأظهرت النشرة الجوية، الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة

القصوى على جميع المناطق بين 19 و37 درجة مئوية.

حيث تشهد مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي،

ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شرقية خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة

القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.

فيما تشهد مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد و الواحاتو

مرادة، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى

بين 19 و23 درجة مئوية.

فيما تظهر بعض السحب فى مناطق الجفرة و سبها وغات و غدامس

و الحمادة، ورياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية.

أما مناطق الكفرة والسريرو تازربو، فتشهد بعض السحب المتفرقة،

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى

بين 33 و35 درجة مئوية.

