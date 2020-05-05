العوكلي: العالم يتغاضى عن أحلام عودة «الإمبراطورية العثمانية» بأيدولوجية «الإخوان»

أكد رضا العوكلي، وزير الصحة الأسبق في الحكومة الليبية، أن ما يحدث في ليبيا الآن هو قبول سافر من العالم لعودة الإمبراطورية العثمانية في المنطقة العربية تحت غطاء الدين وأيدولوجية الإخوان المسلمين الذين يكنون الولاء التام للمرشد الأعلى رجب طيب أردوغان وللدولة التركية والداعم المالي لهم دويلة قطر، مستنكرا تغاضي تونس والجزائر عن تدخلات الامبراطور المزيف في ليبيا.

وقال العوكلي في تصريحات لصحيفة «الدستور»: “إن ليبيا تمثل الحديقة الخلفية للأمن المصري وأيضًا أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العربي والقومي والعالم كما أنها تمثل بعد استراتيجي وأمني لمنطقة البحر المتوسط ودول الجوار”.

وأضاف “التدخل المباشر من تركيا في الشأن الليبي، يقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنع أي تدخل فردي من أي دولة دون إجماع الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.

وتابع “التدخل التركي يأتي لدعم التطرف والإرهاب وفوضى المليشيات في طرابلس ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وكل هذا تحت مَرْأىً وَمَسْمَعٍ الدول العربية التي آثَرت الصّمتَ على استبيان الحقائق إلا مصر أرض الكنانة التي تدعو للاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية للاتفاق على موقف موحد ضد التدخل التركي السافر في المنطقة العربية”.

وشدد على أن دعم الغالبية العظمى من أبناء ليبيا للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، هو دعم استقرار ليبيا ورغبة في محاربة الإرهاب والدول الداعمة للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تركيا التي شحنت 7 آلاف مرتزق سوري إلى طرابلس لمحاربة الجيش الوطني.