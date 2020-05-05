

ليبيا

السراج يدعو جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام وسرعة استئناف الحوار السياسي بوابة إفريقيا الإخبارية/ | 05 May, 2020 رابط مختصر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا