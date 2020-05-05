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السراج يدعو جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام وسرعة استئناف الحوار السياسي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

السراج يدعو جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام وسرعة استئناف الحوار السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية/ |

05 May, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ليس لك اى صفة ياميبون بعد ان سقط الصخيرات ولاحوار مع خائن باع وطنه للاحتلال التركى وجلب مرتزقة من نفايات الارهاب فى سوريا ولا مكان لك الا فى السجن واليوم راينا جهاد الشعب الليبى وكسر انف اردوغان حول الوطية كان ينتظر اخبار سارة فعاد اليه كلاب من جنوده فى توابيت كالعادة وتناثرت جيف المرتزقة فى الصحراء كالعادة

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