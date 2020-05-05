اخبار ليبيا الان

برلماني تونسي: أردوغان أرسل 6 آلاف إرهابي إلى ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب التونسي المبروك كورشيد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل 6 آلاف ارهابي إلى ليبيا.

كورشيد اكد في تسجيل مصور تابعته صحيفة المرصد أمس الاثنين أن أردوغان لايريد الخير لليبيا وتونس والجزائر،مضيفاً:”إرسال الارهابيين الى ليبيا كما وقع في سوريا طامة ومصيبة على الدول المحيطة والشعوب”.

وطالب حكومة بلاده بالتوقف عن إرتكاب الحماقات ضد الشعب الليبي والتي كان من بينها تسليم البغدادي المحمودي في عملية بيع سيئة جداً،متهماً قطر وتركيا بتسليح الإرهابيين عام 2011 وإدخال السلاح إلى ليبيا .

 

 

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المعتوه اردوغان لايتصرف الا باوامر من ترامب ودوره القذر هو توريد ارهابيين الى ليبيا حتى تجد امريكا فرصة لابتزاز اوربا لانقاذها من الارهاب ودفع الثمن اما فى ليبيا فالهدف هو عودة امريكا الى القاعدة التى طردوا منها ايام القذافى بحجة محاربة الارهاب والمضحك ان الامريكان يحموا زعيم داعش اردوغان ووزير ماليتها تميم ويضعون مكافاة للقبض على زعيم داعش الجديد صبى اردوغان وتستخف بعقولنا

    رد