الأرصاد: استقرار أحوال الطقس على طول الساحل الليبي

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، استقرار أحوال

الطقس على طول الساحل الليبي بداية من رأس اجدير إلى طبرق، حيث تكون الرؤية جيدة والبحر

قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، فيما لا يتجاوز ارتفاع الموج 1.75 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أحوال الطقس على السواحل الليبية

على النحو التالى :

حيث يشهد الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ظهور بعض السحب العابرة،

ورياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول، غدًا الأربعاء، إلى متغيرة الاتجاه على الساحل

الممتد من زوارة إلى الخمس، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج

بين 0.50 و1.25 متر.

فيما يشهد الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، ظهور بعض السحب العابرة،

ورياح بحرية إلى شمالية شرقية على رأس لانوف وشمالية غربية على باقي الساحل، وتتحول،

غدًا الأربعاء، إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، ومتغيرة

الاتجاه على شحات، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين

0.75 و1.75 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، درجة حرارة سطح البحر 19 درجة

مئوية.

