أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الثلاثاء، أن استئناف الحوار السياسي سيكون برعاية أممية استعدادا للمرحلة المقبلة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين انا بتعديل الاتفاق السياسي، أو التوافق على مسار دستوري.

