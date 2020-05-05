«السراج»: أدعو لاستئناف الحوار وأقبل بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين أو انتخابات عامة

أعلن فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، ترحيبه ببجميع المبادرات السياسية التي تدعو لإيجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء.

وأضاف «السراج» في بيان صحفي، الثلاثاء، أنه يقدر في الوقت يقدر ما وصفها بـ «تضحيات وانتصارات جيشنا البطل»،مؤكدًا على ضرورة توحيد الصفوف لدحر من وصفه بـ «المعتدي» وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

ودعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك؛ بـ «تعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل»، أو «بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال».

تأتي هذه الدعوة في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى.