حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من عواقب التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية التي وضعتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وأبرزها تجاهل إجراءات العزل الاجتماعي وهو ما أصبح ملاحظا منذ بدء شهر رمضان.

وشدد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري “على أهمية التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة كورونا” وأكدت اللجنة “ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الصحية والأمنية فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحظر وباقي الإجراءات الوقائية وحتى الخروج نهائيا من الأزمة وكذلك ضرورة التزام الأجهزة والهيئات المختصة بتنفيذ التعليمات الموجهة إليها فيما يتعلق بمكافحة الوباء”.

وجددت اللجنة “ندائها للشعب الليبي بضرورة الوحدة في مواجهة الوباء وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في البلاد ولصالح جميع الليبيين دون استثناء”.