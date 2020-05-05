تزامنًا مع محاولة مسلحيه الهجوم على الوطية.. السراج: نرحب بالدعوات لحلول سلمية بعيدًا عن الاقتتال وحقن الدماء

ليبيا – رحب رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى ايجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء حسب تعبيره.

وقدر السراج في تصريح نشره مكتبه الإعلامي تلقت المرصد نسخة منه ما وصفه بـ” تضحيات وانتصارات جيشنا البطل” ، مؤكداً على ضرورة توحيد الصفوف لدحر من وصفه بـ” المعتدي ” (القوات المسلحة الليبية) وتبديد ما وصفه بـ”حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح”، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة حسب تعبيره.

ودعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال.

وإختتم السراج تصريحه بأن دعوته هذه تأتي في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار ما وصفه بـ”العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية