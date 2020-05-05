

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 May, 2020

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ،الثلاثاء ،بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى ايجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء.

و دعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل ،أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال.

و قال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني إن هذه الدعوة تأتي في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى.