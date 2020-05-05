السراج يرحب بمبادرات حل الأزمة ويدعو إلى سرعة استئناف الحوار السياسي برعاية أممية

رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، بجميع المبادرات السياسية الداعية إلى ايجاد حلول سلمية للازمة الليبية بعيدًا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح، داعيًا جميع الأطراف والقوى السياسية إلى استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وعبر السراج عن تقديره «تضحيات وانتصارات جيشنا البطل»، وشدد على ضرورة «توحيد الصفوف لدحر المعتدي وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح»، ودعا إلى تكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

ودعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لـ«إنهاء الانقسام، وضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، والتوافق على خارطة طريق شاملة، ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال».

وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي وقت تزداد فيه «مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، ما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية»، والتي تفاقمت أخيرًا بسبب انتشار جائحة «كورونا» واستمرار «حرب العاصمة».

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