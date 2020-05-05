بنغازي تستقبل دفعة جديدة من الليبيين العالقين بالخارج بسبب كورونا

بنغازي-العنوان

استقبلت بنغازي دفعة جديدة من المواطنين الليبيين العالقين بالخارج حيث جرى تسكينهم بالفنادق والاستراحات والمواقع التي تم تخصيصها للحجر الصحي واستكمال كافة الإجراءات الصحية معهم بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا.

وأشرف مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعضو لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا، ناصر مختار الكاديكي، على استقبال عدد من المواطنين العائدين من مصر عبر منفذ أمساعد صحبة رئيس الخطة الأمنية المشتركة بنغازي، المقدم جمال العمامي، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية.

كما توجها في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء مع رئيس وأعضاء الغرفة المركزية إلى مطار بنينا الدولي للإشراف على استقبال رحلة قادمة من مصر عبر المنفذ الجوي حيث تم اتخاذ الإجراءات الصحية عن طريق مكتب الرقابة الصحية الدولية، وأخذ العينات عن طريق معمل كوفيد – 19 بمركز بنغازي الطبي.