قال المستشار السياسي السابق لحفتر محمد بويصير ، الثلاثاء، إنه يجب التفكير الآن في مرحلة ما بعد حفتر.
وأوضح بويصير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يجب التصرف بتحضر ، ومحاسبة كل من ساهم في المأساة الدموية التي حدثت في ليبيا بسرعة وحزم، و الالتفات إلى بناء مؤسسات سياسية حديثة.
وأشار إلى أن المعركة في ترهونه هي معركة مفتاح يستطيع المنتصر بعدها ان يكسب مئات الكيلومترات فى أسابيع،حسب قوله.
The post بويصير : يجب التركيز على مرحلة ما بعد حفتر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك