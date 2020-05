بويصير : يجب التركيز على مرحلة ما بعد حفتر

قال المستشار السياسي السابق لحفتر محمد بويصير ، الثلاثاء، إنه يجب التفكير الآن في مرحلة ما بعد حفتر.

وأوضح بويصير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يجب التصرف بتحضر ، ومحاسبة كل من ساهم في المأساة الدموية التي حدثت في ليبيا بسرعة وحزم، و الالتفات إلى بناء مؤسسات سياسية حديثة.

وأشار إلى أن المعركة في ترهونه هي معركة مفتاح يستطيع المنتصر بعدها ان يكسب مئات الكيلومترات فى أسابيع،حسب قوله.

