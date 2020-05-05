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بويصير : يجب التركيز على مرحلة ما بعد حفتر

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المستشار السياسي السابق لحفتر محمد بويصير ، الثلاثاء، إنه يجب التفكير الآن في مرحلة ما بعد حفتر.

وأوضح بويصير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يجب التصرف بتحضر ، ومحاسبة كل من ساهم في المأساة الدموية التي حدثت في ليبيا بسرعة وحزم، و الالتفات إلى بناء مؤسسات سياسية حديثة.

وأشار إلى أن المعركة في ترهونه هي معركة مفتاح يستطيع المنتصر بعدها ان يكسب مئات الكيلومترات فى أسابيع،حسب قوله.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • معتوه وبيتعاطى ترامادول لو عندك ذرة رجولة تعالى فكر على ارض ليبيا وانت تشوف بعينك اسود الجيش الوطنى بدعم من شعب عظيم ستة مليون حفتر كسروا انف اردوغان فى الوطية !!!

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  • بويصير مواطن فى أمريكا من الدرجة ٣٤ وليس لديه أى مكانة هناك والامريكان يعرفونه حق المعرفة بأنه عميل وجاسوس وخائن وكذاب ويرتزق من الكذب عبر وسائل الإعلام وسبق وأن طرده المشير حفتر لانه طلب مبالغ مالية ضخمة مقابل مساندة عملية الكرامة وعندما تم رفض طلبه انقلب على عقليه فالله لا ترده وهو فى أمريكا عبارة عن كلب سوق ليس اكتر ولو كان فيه خير ما ترك بلاده واصطف مع الطابور الخامس .

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