مندوب تونس بالأمم المتحدة: يجب الاحتكام لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا

أكد سفير تونس لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيس قبطني، أن الوضع في ليبيا، أصبح متقلبا، مشيرا إلى ضرورة العودة لقرارات مجلس الأمن.

وقال قبطني خلال حوار له مع موقع «العربي الجديد» الإخواني الممول من قطر: “إن التطورات الأخيرة تستدعي أن يتم تجديد الدعوة إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وإرادة الشعب الليبي والاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصاً القرار 2259 لعام 2015 الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً وهو القرار ذاته الذي تحدث عن النطاق السياسي الليبي باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي”.

وأضاف “نحن متمسكون بهذه المرجعية القانونية على الرغم مما يحدث على الساحة الليبية من قتال وتصاعد وتيرة النزاع المسلح فلا بد أن يكون الحل سياسياً شاملاً وأن يقوم دائماً على حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأشار إلى ضرورة أن يعبر الحوار «الليبي – الليبي» عن إرادة الشعب بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تتم اليوم وتوتر الحل في ليبيا، مشددا على أن ليبيا بالنسبة لتونس خطّ أحمر والشعب الليبي هو سيد القرار.