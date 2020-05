أعلنت مديرية أمن بنغــازي، الاثنين، القبض على عصابة متخصصة

فى سرقة ممتلكات المواطنين في المدينة .

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان له عبر الصفحة

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن العصابة مكونة من ليبيين وتسعة

مصريين آخرين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير قانونية، مبيناً أن القبض على العصابة جاء

بعد ضبط أحدهم وهو متلبس بسرقة أغراض من أحد الاستراحات في منطقة بودزيرة بالتحديد

مخطط الرحاب .

The post أمن بنغازي : القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة ممتلكات المواطنين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24