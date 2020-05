السراج يدعو للتوافق على خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام في ليبيا برعاية الأمم المتحدة

دعا رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الثلاثاء، جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، موضحا أنه مستعد لتحقيق ذلك عن طريق تعديل الاتفاق السياسي أو وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب وقت.

وأكد السراج في بيان صحفي، الثلاثاء، أن هذه الدعوة تأتي في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض الأفراد بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات زادت من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار فيروس كورونا واستمرار الاشتباكات على العاصمة والمدن الليبية الأخرى.

ويذكر أن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أعلن عن قبول الجيش الهدنة الإنسانية التي دعت إليها عدد من الدول الغربية والعربية خلال شهر رمضان.

