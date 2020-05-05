السراج يدعو بشكل مفاجئ لوقف القتال واستئناف الحوار السياسي بشكل عاجل بعد أيام من رفض الهدنة

طرابلس-العنوان

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء ترحيبه بشكل مفاجئ بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى ايجاد حلول سلمية للازمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء.

أتى هذا الإعلان بعد نحو أربعة أيام من تمسك حكومة الوفاق بالقتال ورفض الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وفي تصريح، قال السراج: “وفي نفس الوقت يقدر عالياً تضحيات وانتصارات جيشنا البطل، ويؤكد على ضرورة توحيد الصفوف لدحر المعتدي وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة”.

وأضاف التصريح، “وفي هذا الصدد يدعو رئيس المجلس الرئاسي جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال”.

وذكر التصريح، أن “هذه الدعوة تأتي في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى”.