صيانة كابل كهرباء في تاجوراء

نفذت فرقة تابعة لدائرة توزيع الكهرباء تاجوراء أعمال صيانة كابل ضغط عالي ممتد من محطة 30 الكاسح إلى محطة فرعية مدرسة الكاسح.

وجرت الأعمال أمس الإثنين واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتتواصل جهود فرق الكهرباء للمحافظة على استقرار الشبكة، إذ نفذت فرقة الكوابل بإدارة الجهد المتوسط طرابلس أمس أيضا أعمال صيانة كابل جهد 11 ك ف داخل محطة الحمودات.

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الموظفون والمهندسون والفنيون في شركة الكهرباء كثفوا جهودهم منذ بداية شهر رمضان للعمل على انتظام وصول التيار إلى جميع الليبيين، خصوصا أن أعمال السرقة التي لا تتوقف يوميا تتسبب في انقطاع التيار عن كثير من الأحياء في طرابلس وسبها وزليتن وغيرها.

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