دفعة جديدة من الليبيين العالقين في الخارج تصل بنغازي

استقبلت مدينة بنغازي، دفعة جديدة من المواطنين العالقين بالخارج، حيث جرى تسكينهم بالفنادق والاستراحات والمواقع التي تم تخصيصها للحجر الصحي واستكمال كافة الإجراءات الصحية معهم بالتنسيق مع اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا.

وأشرف ناصر مختار الكاديكي، مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعضو لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا، على استقبال عدد من المواطنين العائدين من مصر عبر منفذ أمساعد صحبة رئيس الخطة الأمنية المشتركة بنغازي، المقدم جمال العمامي، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية.

وتوجه الكاديكي والعمامي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء الغرفة المركزية إلى مطار بنينا الدولي للإشراف على استقبال رحلة قادمة من مصر عبر المنفذ الجوي.

وتم اتخاذ الإجراءات الصحية عن طريق مكتب الرقابة الصحية الدولية، وأخذ العينات عن طريق معمل كوفيد – 19 بمركز بنغازي الطبي.