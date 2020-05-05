أعلنت عملية بركان الغضب استهداف الكلية العسكرية الهضبة بقصف مدفعي مخلفا خسائر مادية.

وبثت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” صورا قالت إنها تُظهر جانباً من الأضرار التي لحقت بالكلية العسكرية الهضبة نتيجة استهدافها أمس الاثنين بقصف مدفعي من قوات الوفاق.

وأوضحت عملية بركان الغضب أن الكلية العسكرية الهضبة كانت تعرضت في الخامس من يناير لماضي للاستهداف ما تسبب في وفاة 25 طالب.