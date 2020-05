دعا سفير تونس لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيس قبطني،

الثلاثاء، إلى الاحتكام لقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، مشددا على ضرورة

احترام ما أسماها الشرعية الدولية .

وأعتبر قبطني،

فى تصريح صحفي، أن هذه القرارات تعد بمثابة الإطار الشرعي للحل السياسي، مؤكدا على

ضرورة أن يكون الحل سياسياً شاملاً، يقوم على حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة،

مشددا على أن ليبيا بالنسبة لتونس خطّ أحمر والشعب الليبي هو سيد القرار .

The post قبطني : لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24