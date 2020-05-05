قبطني : لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا

دعا سفير تونس لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيس قبطني،
الثلاثاء، إلى الاحتكام لقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، مشددا على ضرورة
احترام ما أسماها الشرعية الدولية .
وأعتبر قبطني،
فى تصريح صحفي، أن هذه القرارات تعد بمثابة الإطار الشرعي للحل السياسي، مؤكدا على
ضرورة أن يكون الحل سياسياً شاملاً، يقوم على حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة،
مشددا على أن ليبيا بالنسبة لتونس خطّ أحمر والشعب الليبي هو سيد القرار .
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