اخبار ليبيا الان

قبطني : لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعا سفير تونس لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيس قبطني،
الثلاثاء، إلى الاحتكام لقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، مشددا على ضرورة
احترام ما أسماها الشرعية الدولية .

 وأعتبر قبطني،
فى تصريح صحفي، أن هذه القرارات تعد بمثابة الإطار الشرعي للحل السياسي، مؤكدا على
ضرورة أن يكون الحل سياسياً شاملاً، يقوم على حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة،
مشددا على أن ليبيا بالنسبة لتونس خطّ أحمر والشعب الليبي هو سيد القرار .

The post قبطني : لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك