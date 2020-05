المرصد السوري : ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 7850 مرتزقًا

أعلن ما يسمى بالمرصد السوري، الثلاثاء، أنه رصد وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا ، موضحا أن عدد المرتزقة في ليبيا بلغ 7850 مرتزقًا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ 3000 مجندًا.

وأشار المرصد في بيان له إلى أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل ما تعرف ” بالجيش الوطني” بأمر من الاستخبارات التركية، فيما تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

ولفت المرصد إلى أن عدد قتلى المرتزقة في ليبيا ارتفع إلى 216 عقب وصول 12 جثة أخرى إلى ريف حلب الشمالي، مؤكدا أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه وقتلوا خلال الاشتباكات في محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

