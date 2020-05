شهد شارع الشفاء بمنطقة القره بوللي شرق طرابلس، الثلاثاء، سقوط عدة قذائف صباح

اليوم، دون وقوع أي أضرار بشرية .

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تظهر

أثار سقوط القذائف على المنطقة، فيما لم يعرف حتى الآن مصدر إطلاق القذائف .

يأتى هذا فيما وقعت اشتباكات منذ صباح اليوم بين قوات

الوفاق والجيش بمحيط قاعدة الوطية الجوية .

