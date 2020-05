قتل آمر قوة حماية قاعدة عقبة بن نافع الجوية اسامة امسيك، الثلاثاء، أثناء الاشتباكات التي وقعت اليوم بين قوات الوفاق والجيش بمحيط قاعدة الوطية الجوية.

