قتل فراس عمار السلوقي الملقب بـ” الوحشي” من مدينة

الزاوية، الثلاثاء، أحد المطلوبين أمنياً في عدة جرائم من بينها تهريب البشر والوقود

والهجرة غير الشرعية وذلك فى الاشتباكات الدائرة بين قوات الوفاق والجيش بمحيط قاعدة

الوطية الجوية .

