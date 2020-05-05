بالاسماء.. مقتل 11 عنصرا من المليشيات على أسوار «الوطية» من بينهم 4 قادة ميدانيين

أعلنت وسائل الإعلام التابعة لمليشيات الوفاق مقتل 10 من قادتهم سقطوا خلال مواجهة الجيش العربي الليبي، من بينهم القائد الميداني في مليشيات الزاوية فراس عمار السلوقي الملقب بـ «الوحشي»

وأكدت مصادر خاصة لـ «الساعة24» أن من بين القتلى 2 من مدينة زوارة، هما «مينيغ يحى»، و«نزار المنصوري»، وكذلك قُتل 3 من مليشيات الزاوية على رأسهم فراس الوحشي، الذي يعدّ أحد أذرع التيار الإسلامي المتشدد في الزاوية، وهو أيضا أحد أذرع كتيبة “ثوار طرابلس” التي شارك معها مؤخرا بمجموعته المسلّحة في حرب طرابلس ضدّ قوات الجيش الليبي، وهو متهم بارتكاب عدة جرائم جنائية بالزاوية وطرابلس والمسجل على لوائح الشخصيات الخطرة بالمنطقة، والمطلوب في تهم تهريب الوقود وتجارة البشر.

وأضافت المصادر أن من بين قتلى المليشيات المسلحة أيضًا 3 من مصراتة، من بينهم أمر مليشيا “القبرا” مصراتة المليشياوي عبدالرحمن الشاوش وذلك بعد محاولتهم الفاشلة اقتحام قاعدة الوطية الجوية، فيما قتل أيضًا 2 من مليشيات طرابلس، وأصيب 9 جرحى.

وتابعت المصادر، أنه قتل أيضًا المليشياوي محمد مطوع، آمر كتيبة الصمود نالوت خلال المحاولة الفاشلة لاقتحام قاعدة الوطية الجوية.