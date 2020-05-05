أعلن مطار معيتيقة إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من مطار مصراتة الدولي متجهة صوب مطار اسطنبول الدولي في رحلتها الأولى للعودة بالمواطنين الليبيين العالقين في تركيا.

وبين المكتب افعلامي لمطار معيتيقة أنه من المقرر أن تصل الطائرة لمطار اسطنبول حوالي الساعة 17:20 .

وكان مطار معيتيقة أعلنة عدم تأكد إقامة الرحلة الثانية المجدولة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية بسبب عدم استيفاء الإجراءات الإدارية.