إقلاع أولى طائرات إعادة الليبيين العالقين بتركيا
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
05 May, 2020
أعلن مطار معيتيقة إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من مطار مصراتة الدولي متجهة صوب مطار اسطنبول الدولي في رحلتها الأولى للعودة بالمواطنين الليبيين العالقين في تركيا.
وبين المكتب افعلامي لمطار معيتيقة أنه من المقرر أن تصل الطائرة لمطار اسطنبول حوالي الساعة 17:20 .
وكان مطار معيتيقة أعلنة عدم تأكد إقامة الرحلة الثانية المجدولة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية بسبب عدم استيفاء الإجراءات الإدارية.
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